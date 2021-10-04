عاجل: شلل تام في خدمات فيسبوك وواتس اب وانستغرام

لم يستطع مستخدمو ابرز وسائل التواصل الاجتماعي واكثرها شهرة الوصول الى الخادم لمواقع الفيس بوك والواتس اب والانستغرام بسبب خلل مفاجئ شل عمل تلك المواقع المختصة بالتواصل الاجتماعي

وأشار موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب".

User reports indicate Facebook is having problems since 11:44 AM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown — Downdetector (@downdetector) October 4, 2021

وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

ورطة الفيسبوك

ووجدت «فيسبوك» نفسها في وضع عصيب بعد تسريب مهندسة بيانات سابقة في المجموعة وثائق داخلية تفيد بأن منصة التواصل الاجتماعي تختار «الربح المادي على سلامة المستخدمين»، في تسريبات أثارت قلق الجمهور ومسؤولين أميركيين في آن.

وقبل مغادرتها الشركة في مايو (أيار) الماضي، أخذت مهندسة البيانات فرنسيس هوغن معها مستندات داخلية للشركة وأرسلتها خصوصاً إلى صحيفة «وول ستريت جورنال».

وفي مقال نُشر منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، كشفت الصحيفة اليومية، استناداً إلى هذه المعلومات، عن أن الشركة كانت تجري بحوثاً حول شبكة «إنستغرام» التابعة لها منذ 3 سنوات لتحديد تأثيراتها على المراهقين. وأظهرت البحوث خصوصاً أن 32 في المائة من الفتيات المراهقات شعرن بأن استخدام «إنستغرام» منحهن صورة أكثر سلبية عن جسدهن فيما لم يكنّ راضيات أصلاً عنه، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتحت الضغط، أعلنت الشركة؛ التي تتخذ في كاليفورنيا مقراً، أنها علّقت تطوير نسخة من «إنستغرام» للأطفال دون الثالثة عشرة؛ لكنها لم تتخلّ عن ذلك.

