شمخاني: انتظروا مفاجآت ما بعد القمر الصناعي

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تعليقا على نجاح بلاده بإطلاق قمر اصطناعي عسكري، أن الحظر لن يتمكن من إبطاء حركة إيران، واعدا بالمزيد من المفاجآت.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "هناك مفاجآت جديدة في الطريق.. لا الحظر أو التهديد أو الترغيب السياسي يمكن أن يبطئوا حركة إيران في مسار تكريس مصالحها الوطنية. إنتاج القوة مستمر والاستفادة من المعارف الحديثة ستتواصل".

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى محاسبة طهران على عملية إطلاق القمر الصناعي، في إشارة إلى أن الجهة التي أطلقته هي الحرس الثوري الإيراني

وأكدت قوة أمريكية خاصة بمراقبة المجال الفضائي، أنها رصدت القمر الصناعي الذي أطلقته إيران في وقت سابق من يوم الأربعاء، في مدار حول الأرض.

وأفاد السرب الـ 18 الخاص بمراقبة المجال الفضائي، عبر صفحته في "تويتر" أنه يتابع جسمين محلقين في الفضاء، الأول قمر "نور" الصناعي ورقمه 45529 في سجل الأجسام الفضائية، والثاني عبارة عن أحد مرحلتي صاروخ (قاصد) ورقمه في السجل 45530، ناجمان عن الإطلاق الفضائي من الأراضي الإيرانية.

وقد نشر موقع space-track.org، في وقت سابق، بيانات حول العثور على جسم فضائي جديد بعد ورود تقارير عن عملية الإطلاق الإيرانية، لكن الموقع لم يشر إلى أن الجسم الذي تم العثور عليه هو القمر الصناعي الإيراني بالذات، مع العلم أن الجسم رقم 45529 كان يدور حول الأرض على ارتفاع يتراوح بين 426 و444 كلم ويميل مداره بمقدار 59.8 درجة عن خط الاستواء.

وقال الحرس الثوري، إنه تم إطلاق القمر "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.