شهيدان برصاص الإحتلال الاسرائيلي خلال اشتباكات في طولكرم

البوابة - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد شابين برصاص قوات الإحتلال الاسرائيلي، في مخيم نور شمس التابع لمحافظة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، إن الشهيدين سامر صلاح الشافعي 22 عاما "أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن"، وحمزة جميل خريوش 22 عاما "أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى"، وأنه تم نقلهما إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

واشارت الوزارة، إلى وصول إصابة ثالثة إلى المستشفى، ووصفت الحالة بالمستقرة.

ودفعت قوات الإحتلال بتعزيزات عسكرية، إلى داخل مخيم نور شمس، لإنقاذ قوة اسرائيلية خاصة تعرضت لإطلاق نار، بعد حصارها من قبل المقاتلين الفلسطينيين.

وأعلنت مجموعات مقاتلة في طولكرم تصديها للاقتحام وإمطار قوات الاحتلال بزخات من الرصاص.



