شهيدان برصاص الاحتلال اليوم الجمعة

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19 عاماً) برصاص المستوطنين و قوات الاحتلال في قرية برقة شرق رام الله، فيما نعت مدينة طولكرم صباح اليوم الجمعة الشهيد محمود أبو سعن

وقالت إن الشاب قصي معطان استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال هجوم للمستوطنين على القرية. حيث اقتحموها من النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال، وقد فهب أهالي القرية للدفاع عن أرضهم ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها الشاب معطان بجروح خطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أصيبا بالحجارة.

وفجر الجمعة افادت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال قتلت الشاب محمود أبو سعن في مخيم طولكرم وقد كان من الناجحين في شهادة الثانوية العامة هذا العام والتي صدرت نتائجها قبل ايام قليلة فقط



واشارت مصادر فلسطينية ان ان الشهيد اصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الاطباء هناك استشهاده متأثرا بجروحه.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام حيث وقف الشبان الفلسطينيين يتصدون لها