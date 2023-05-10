شهيدان برصاص الاحتلال بمخيم قباطية في جنين

قالت مصادر فلسطينية ان فلسطينيين اثنين ارتقيا برصاص الاحتلال الاسرائيل خلال مواجهات في مخيم قباطية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقالت مصادر ان قوات اسرائيلية اقتحمت المخيم في ساعات الفجر الأولى لاعتقال مطلوبين ما أسفر عن وقوع اشتباك وارتقاء شهيدين

مصادر عبرية قالت تم "اغتيال مطلوبين إثنين في مخيم قباطية بجنين برصاص الجيش الإسرائيلي ووجود عدد من الإصابات الخطيرة".

وجاءت الاقتحام بعد ساعات من عدوان اسرائيلي على قطاع غزة اسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا هم 3 من قادة حركة الجهاد الاسلامي وعائلاتهم في غارات متزامنة على منازلهم

وقالت حركة الجهاد ان الرد على جريمة اغتيال طارق عز الدين، وجهاد غنام، وخليل البهتيني، إضافة لعدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، لن يطول كثيرا