شهيدان برصاص الاحتلال في غزة

افادت مصادر طبية فلسطينية عن سقوط شهيدين فلسطينيين في غزة برصاص قوات الاحتلال التي فتحت نيران اسلحتها الحية على المظاهرة السلمية الرافضة للقرارات الاميركية الاسرائيلية بتصفية القضية الفلسطينية

وعرف من الشهيدين نضال عبد الكريم أحمد شتات ٢٩ عام حيث اصيب برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج من سكان المغراقة.

وتحدثت المصادر عن اصابة 70 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي ورصد 3 انتهاكات بحق الطواقم الطبية وسيارات الاسعاف

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب إن شابين، لم تعرف هويتهما بعد، استشهدا جراء إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة.

وقال إن الشهيد الأول يبلغ من العمر 29 عاما، واستشهد جراء اصابته بالرصاص الحي في صدره شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة، أما الشهيد الثاني، فيبلغ من العمر 18 عاما، واستشهد جراء إصابته بالرصاص الحي شرقي مدينة غزة، شمالي القطاع.

كما ذكر أن 30 فلسطينيا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.

كما قال القدرة إن الجيش الإسرائيلي استهدف "مركزا طبيا ميدانيا وسيارات الإسعاف، وأصيب عدد من الطواقم الطبية بالاختناق الشديد، شرقي مخيم البريج (وسط) القطاع وتضررت سيارة إسعاف شرقي مدينة غزة".

ومن بين المصابين، مصور وكالة الأناضول، علي جاد الله، الذي أصيب بشظايا رصاص حي، أطلقه الجيش الإسرائيلي، ووصفت حالته بالطفيفة.

وكانت اجمالي الحالات التي تعاملت معها الطواقم الطبية

2 شهيد

*اصابات:237

حي:53

مطاط:6

غاز:121 (66ع م)

ضربات وشظايا:16

ضربات قنابل غاز:41

توزيع المناطق:

الشمال:21

غزة:53

الوسطى:92

خانيونس: 44

رفح:17

نقاط طبية:92

م القدس:28

انتهاك: 2