شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر باريحا

استشهد فلسطينيان في مدينة اريحا عندما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء مخيم عقبة جبر تحت وابل كثيف من الرصاص الحي

واعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد شاب وفتى، وقالت أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر اريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما إدى إلى إصابة الطفل قصي عمر الولجي (16 عاما) سكان مدينة اريحا، ومحمد ربحي نجوم (25 عاما) وهو سكان مخيم عقبة جبر، وأعلن عن استشهادهما لاحقا.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم الشاب محمد نصر ابو العسل (20 عاما) من منزله.

وفي أعقاب الاعتداء الاسرائيلي على المخيم اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، حيث سمعت أصوات اشتباكات عنيفة وإطلاق نار متبادل في المخيم.



وأعلنت حركة "فتح" في مخيم عقبة جبر الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء، حدادا على أرواح الشهيدين اللذين ارتقيا على أرض المخيم.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا على أرض مخيم عقبة جبر منذ مطلع العام الحالي إلى 11 شهيدا