شهيدان برصاص الاحتلال قرب رام الله

استشهد شابان فلسطينيان، وأصيب ثالث، فجر اليوم الإثنين، إثر إطلاق الرصاص من قبل جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي، على مركبة كانوا يستقلونها، في مخيم الجلزون قرب رام الله، بزعم محاولتهم تنفيذ عملية دهس.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان "قوات الجيش الاسرائيلي عملت في مخيم الجلزون لاعتقال مطلوبين ".

وأضاف أنه "خلال عملية الاعتقال هاجمت سيارة مسرعة الجنود الذين ردوا بإطلاق النار وتحييد المشتبه بهما".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية: أن هيئة الشؤون المدنية ابلغت باستشهاد مواطنين اثنين، عقب إطلاق الاحتلال النار عليهما، قرب مخيم الجلزون.

وأظهرت مقاطع فيديو صورها شهود عيان، أثار دماء واضحة بفعل إصابة الشبان.



وافادت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صادرت المركبة في أعقاب إطلاق النار تجاهها دون معرفة مصير الشبان.



