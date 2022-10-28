شهيدان قرب نابلس والاحتلال يبدأ رفع الحصار عن المدينة

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة، استشهاد مواطنين اثنين خلال اشتباك مع الجيش الاسرائيلي عند حاجز عسكري جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، والتي بدأت سلطات الاحتلال رفع الحصار عنها تدريجيا.

وقالت الوزارة في بيان اوردته وكالة الانباء الفلطسينية (وفا) ان الشهيدين هما عماد أبو رشيد (47 عاما) ورمزي سامي زَبَارَة (35 عاما).

وأصيب فلسطينيا آخران بجروح حرجة في الاشتباك أحدهما في البطن والآخر في الصدر.

وكانت وسائل إعلام قالت في وقت سابق أن تبادلا لإطلاق النار وقع قرب حاجز حوارة، ما أسفر عن استشهاد أبو رشيد، وهو من مخيم عسكر برصاص في البطن والصدر والرأس، في حين قضى زَبَارَة جراء اصابة مباشرة في القلب.

والشهيدان من مرتبات جهاز الدفاع المدني، ومن رواد العمل الوطني والتنظيمي والمجتمعي.وكالة صفا: استشهاد الشاب رمزي زبارة متأثراً بجراحه التي أصيب بها على حاجز حوارة جنوب #نابلس ليرتفع عدد الشهداء إلى اثنين

وأعلن الجيش الاسرائيلي في بيان ان مسلحين فلسطينيين اطلقوا النار من سيارة عابرة باتجاه موقع عسكري بالقرب من مدينة نابلس، مضيفا ان قوة تابعة له رصدت "مركبتين مشبوهتين بعد عملية اطلاق النار وأطلقت النار عليهما ، وتم رصد إصابات".

جيش الاحتلال يقتل اثنين من منتسبي الدفاع المدني الفلسطيني الشهيد رمزي سامي زبارة (يمين) والشهيد عماد ابو رشيد بعد ان اطلق النار على مركبتهم فجر اليوم قرب حاجز حوارة جنوب نابلس pic.twitter.com/WHiQOL1bzM — ihab helou الغزاوي (@Ehabhelou) October 28, 2022

واشار البيان الى انه "خلال عمليات البحث في النقطة، تم العثور على العديد من حقائب الظهر".

حصار نابلس

جاء ذلك فيما قررت قوات الاحتلال رفع الحصار تدريجيا عن محافظة نابلس، والذي فرضته قبل 17 يوما.

وابلغت سلطات الاحتلال الجانب الفلسطيني نيتها إنهاء الإجراءات المفروضة على حاجز بيت فوريك في نابلس، اعتبارا من صباح الجمعة.

وتسبب الحصار في شلل شبه تام في المدينة، وكانت اسرائيل فرضته في اطار مطاردتها مجموعة “عرين الأسود” التي تبنت عدة عمليات ضد الجيش الاسرائيلي والمستوطنين، اسفرت احداها عن مقتل جندي.

وعمدت اسرائيل خلال فترة الحصار الى شن غارات على البلدة القديمة في نابلس، اغتالت خلالها قيادات في "عرين الأسود" ابرزها وديع الحوح، قبل ان يعلن افراد في المجموعة تسليم انفسهم لأجهزة الامن الفلسطينية تجنبا للاغتيال.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية إنه هذه التطورات " قررت فرقة الجيش المسؤولة عن الضفة الغربية البدء في رفع الحصار عن مدينة نابلس اعتبارا من الليلة” الماضية.