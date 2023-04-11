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شهيدان في اشتباك مع القوات الاسرائيلية قرب نابلس

تاريخ النشر: 11 نيسان / أبريل 2023 - 02:46
شهيدان في اشتباك مع القوات الاسرائيلية قرب نابلس

قتلت القوات الاسرائيلية الثلاثاء، شابين فلسطينيين واصابت ثالثا خلال اشتباك قرب مستوطنة شرقي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل اعلام ان فلسطينيا ثالثا اصيب في الاشتباك الذي وقع قرب مستوطنة ألون موريه، مضيفة انه تمكن من الفرار.

واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان ان موقعا تابعا له في منطقة المستوطنة القريبة من قرية دير الحطب تعرض لاطلاق نار من سيارة مسرعة، وان الجنود اشتبكوا مع المهاجمين وقتلوا اثنين منهم.
 

وأضاف ان اعمال تمشيط في المنطقة اسفرت عن العثور قرب موقع الهجوم على سلاحيْن من نوع M-16 ومسدس استخدمه المهاجمون.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصدر عسكري قوله ان قوة من الجيش نصبت كمينا قرب المستوطنة واطلقوا النار على الشابين بعد استهدافهما المستوطنة، ما ادى الى استشهادهما.
 

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني ان طواقمه نقلت شابا مصابا بالرصاص في الكتف الى مستشفى رفيديا الحكومي.

وبحسب وسائل اعلام فلسطينية، فقد ابلغت هيئة الشؤون المدنية التابعة لقوات الاحتلال وزارة الصحة الفلسطينية بان الشهيدين هما سعود عبد الله سعود تيني ومحمد غازي محمد أبو ذراع.

وبسقوط هذين الشهيدين يرتفع الى 98 عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الاسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام.

كلمات دالة:نابلسدير الحطبالجيش الاسرائيلي

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