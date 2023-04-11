شهيدان في اشتباك مع القوات الاسرائيلية قرب نابلس

قتلت القوات الاسرائيلية الثلاثاء، شابين فلسطينيين واصابت ثالثا خلال اشتباك قرب مستوطنة شرقي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل اعلام ان فلسطينيا ثالثا اصيب في الاشتباك الذي وقع قرب مستوطنة ألون موريه، مضيفة انه تمكن من الفرار.

واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان ان موقعا تابعا له في منطقة المستوطنة القريبة من قرية دير الحطب تعرض لاطلاق نار من سيارة مسرعة، وان الجنود اشتبكوا مع المهاجمين وقتلوا اثنين منهم.



دير الحطب..نابلس

تبادل إطلاق النار بين مقاومين والقوات الإسرائيلية pic.twitter.com/O48lYJ4JXw — Emad Salah (@EmadSal77158150) April 11, 2023

وأضاف ان اعمال تمشيط في المنطقة اسفرت عن العثور قرب موقع الهجوم على سلاحيْن من نوع M-16 ومسدس استخدمه المهاجمون.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصدر عسكري قوله ان قوة من الجيش نصبت كمينا قرب المستوطنة واطلقوا النار على الشابين بعد استهدافهما المستوطنة، ما ادى الى استشهادهما.



*🟥 استشهاد الأسيرين المحررين سعود الطيطي ومحمد أبو ذراع برصاص قوات الاحتلال في دير الحطب شرق نابلس وهما من سكان مخيم بلاطة* pic.twitter.com/73XEJtQTLn — Issam (@Issamrimawi) April 11, 2023

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني ان طواقمه نقلت شابا مصابا بالرصاص في الكتف الى مستشفى رفيديا الحكومي.

وبحسب وسائل اعلام فلسطينية، فقد ابلغت هيئة الشؤون المدنية التابعة لقوات الاحتلال وزارة الصحة الفلسطينية بان الشهيدين هما سعود عبد الله سعود تيني ومحمد غازي محمد أبو ذراع.

عاجل| وزارة الصحة تؤكد ارتقاء الأسيرين المحررين سعود عبدالله الطيطي ومحمد غازي أبو ذراع من مخيم بلاطة خلال اشتباك مع الاحتلال قرب دير الحطب شرق نابلس. pic.twitter.com/VC1oqdlJ8d — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 11, 2023

وبسقوط هذين الشهيدين يرتفع الى 98 عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الاسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام.