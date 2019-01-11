فيديو: شهيدان في فلسطين والاحتلال يستهدف الاعلاميين والمسعفين في غزة

نقل المصابون إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج

استشهدت فلسطينية عقب إصابتها برصاصة في الرأس،واصيب العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال في غزة، فيما اعلنت مصادر طبية عن استشهاد فلسطيني في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

مواجهات في غزة

وقالت مصادر طبية إن أمل مصطفى أحمد الترامسي (43 عاماً) من حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة استشهدت عقب اصابتها بالرصاص في رأسها، خلال المواجهات شرق مدينة غزة.

كما أصيب 25 اخرين أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة، برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط وقنابل الغاز المسيّل للدموع صوب المواطنين الذين يتظاهرون سلمياً على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع، وخان يونس ورفح جنوبه، وجباليا شماله، ما أدى لإصابة 6 مواطنين بجروح مختلفة وآخرين بالاختناق.

وأصيب 3 فلسطينيين بجراح برصاص الاحتلال في منطقة "ملكة" قرب السياج الحدودي شرق مدينة غزة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على مجموعات من المواطنين، الذين توافدوا على مركز مخيم العودة شرق المدينة.

ونقل المصابون إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق عقب استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

كما أصيب صحفيان أحدهما بقنبلة غاز بشكل مباشر في وجهه، نقل على إثرها لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع لتلقي العلاج.

وأصيب مسعف برصاص الاحتلال خلال المواجهات، فيما قالت مصادر طبية إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف بقنبلة غاز بشكل مباشر.

شهيد في الخليل

أطلق الجيش الإسرائيلي النار، اليوم الجمعة، على شاب فلسطيني في مدينة الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ما أدى إلى استشهادة

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن جنود الجيش الإسرائيلي، أطلقوا النار على الشاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في حي "جفعات هافوت" في مستوطنة كريات في الخليل.