شهيدان من الاستخبارات الفلسطينية في اشتباك مع قوات الاحتلال

استشهد فلسطينيان من جهاز الاستخبارات الفلسطينية في مدينة جنين خلال اشتباك مسلح مع قوة من الوحدة الخاصة الاسرائيلية والمستعربين فيما تحدثت مصادر عن مصرع قائد قوة المستعربين وهو ما اكدته القناة العبريه ٢٤ والتي ذكرت "مقتل مسؤول الوحده الخاصه يمام برصاص خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن الفلسطيني في جنين‏" واعلنت مصادر عن اصابة 4 جنود اسرائيليين في العدوان

والشهداء هم:

مساعد ادهم عليوي حيث اصيب برصاصة في الراس وهو عسكري بجهاز الاستخبارات وهو من سكان مدينه نابلس

ملازم اول تسير العيسه وتحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن اصابة حرجة في صفوف جهاز الاستخبارات الفلسطيني

فيما قالت مصادر ان هناك 4 جثث في المكان وان قوات الاحتلال حشدت عناصرها على ابواب ومداخل جنين بعد انباء عن محاصرة كتائب شهداء الاقصى الذراع المسلح لحركة فتح لمجموعة من المسلحين الاسرائيليين

وقالت المصادر ان قوات الاحتلال انسحيت باتجاه حاجز الجلمه.