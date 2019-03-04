مواجهات اندلعت على مدخل القرية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال

قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، إنها قتلت فلسطينيين، وأصابت آخر، بعد إطلاق النار عليهم في قرية كفر نعمة غربي محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وزعم ناطق باسم جيش الاحتلال، في بيان له، أن الفلسطينيين الثلاثة قاموا بـ"عملية دهس" عدد من الجنود أمام مدخل القرية، مشيرا إلى أن ضابطا إسرائيليا أصيب بجراح خطيرة فيما أصيب جندي بجراح طفيفة جراء الحادث.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من وزارة الصحة أو الهلال الأحمر الفلسطيني حتى اللحظة.

في سياق متصل، ذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت شابا، وأثناء انسحابها سمع صوت إطلاق نار على مدخل القرية.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، على مدخل القرية،

في السياق ذاته، عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على الحادث، مشيرة إلى أن عملية الدهس هي رسالة من الشباب الثائر بالضفة الغربية المحتلة اليوم.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريح مقتضب وصل "عربي21" نسخة عنه: "ارتقاء شهيدين غربي رام الله فجر اليوم، يؤكد أن شعبنا الفلسطيني، سيواصل نضاله ضد المحتل حتى ينتزع كامل حريته ويحرر أرضه، وأن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادته في الانتفاض المستمر، وتمسكه بخيار المقاومة".

وأضاف قاسم: "رسالة الشباب الثائر بالضفة الغربية اليوم، أنه لن يهدأ إلا بكنس الاحتلال وتحرير مقدساته، وأنه لن يمرر مخططات تهويد القدس".