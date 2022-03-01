شهيدان وجريح من الجهاد الاسلامي برصاص الاحتلال في جنين

اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة المخيم في تمام الساعة الواحدة ليلًا، وأطلقت الرصاص بشكل مباشر صوب عدد من الشبان ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر عبد الله الحصري، والشاب شادي نجم، فيما أصيب ثالث بجراح متوسطة.

وأضاف شهود عيان بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال التي انتشرت بأعداد كبيرة في أزقة المخيم وعلى أسطح المنازل.

كما اقتحمت قوات خاصة وأعداد كبيرة من جنود الاحتلال منزل عائلة أبو الهيجا واعتقلت الشاب عماد نجل القيادي البارز في حركة “حماس” الأسير جمال أبو الهيجا.

ونعت مساجد جنين الشهيدين الحصري ونجم، وأعلنت الإضراب الشامل في محافظة جنين، فيما خرجت جموع غفيرة من المواطنين في مسيرات عفوية تهتف للشهداء وتدعو المقاومة للانتقام.

رواية جيش الاحتلال الاسرائيلي



وقال الجيش وفق صحيفة "معاريف" إنه خلال نشاط ليلي لجنود قوات الشرطة السرية وشرطة حرس الحدود في جنين لتنفيذ اعتقالات تم إطلاق نيران كثيفة على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية.



وادعى أنه أثناء مغادرة القوات بواسطة المركبات العسكرية أطلق مسلح النار عن قرب صوب الجنود، مما أطلقوا عليه النار من مسافة قريبة.



وأوضح الجيش أنه أثناء خروج القوات من جنين اندلعت مواجهات عنيفة بمشاركة أكثر من 100 شاب فلسطيني، ألقوا قنابل مولوتوف وحجارة وقنابل يدوية على الجيش التي ردت بالذخيرة الحية ووسائل تفريق التظاهرات.

