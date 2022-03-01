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شهيدان وجريح من الجهاد الاسلامي برصاص الاحتلال في جنين

منشور 01 آذار / مارس 2022 - 09:46
شهداء جنين من سرايا القدس
شهداء جنين من سرايا القدس

اقتحمت قوات  إسرائيلية خاصة  المخيم في تمام الساعة الواحدة ليلًا، وأطلقت الرصاص بشكل مباشر صوب عدد من الشبان ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر عبد الله الحصري، والشاب شادي نجم، فيما أصيب ثالث بجراح متوسطة.

وأضاف شهود عيان  بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال التي انتشرت بأعداد كبيرة في أزقة المخيم وعلى أسطح المنازل.

كما اقتحمت قوات خاصة وأعداد كبيرة من جنود الاحتلال منزل عائلة أبو الهيجا واعتقلت الشاب عماد نجل القيادي البارز في حركة “حماس” الأسير جمال أبو الهيجا.

ونعت مساجد جنين الشهيدين الحصري ونجم، وأعلنت الإضراب الشامل في محافظة جنين، فيما خرجت جموع غفيرة من المواطنين في مسيرات عفوية تهتف للشهداء وتدعو المقاومة للانتقام.

رواية جيش الاحتلال الاسرائيلي

 
وقال الجيش وفق صحيفة "معاريف" إنه خلال نشاط ليلي لجنود قوات الشرطة السرية وشرطة حرس الحدود في جنين لتنفيذ اعتقالات تم إطلاق نيران كثيفة على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية.
 
وادعى أنه أثناء مغادرة القوات بواسطة المركبات العسكرية أطلق مسلح النار عن قرب صوب الجنود، مما أطلقوا عليه النار من مسافة قريبة.
 
وأوضح الجيش أنه أثناء خروج القوات من جنين اندلعت مواجهات عنيفة بمشاركة أكثر من 100 شاب فلسطيني، ألقوا قنابل مولوتوف وحجارة وقنابل يدوية على الجيش التي ردت بالذخيرة الحية ووسائل تفريق التظاهرات.
 

الشهيد شادي نجم

 

فصائل وشخصيات فلسطينية تنعى الشهيدين في جنين

نعت فصائل وشخصيات فلسطينية، الشهيدين، الأسير المحرّر عبد الله الحصري، والشاب شادي نجم (18 عاماً)؛ اللّذين ارتقيا شهيدين، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال، في مخيم جنين.

حركة حماس

نعت حركة حماس، الشهيدين الذين قتلا برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، صباح الثلاثاء، :” إنَّنا في حماس وإذ نزفّ الشهيدين البطلين، ونشيد ببطولات الشباب الثائر في جنين القسَّام، الذين اشتبكوا مع العدو رداً على جرائمه وعدوانه السافر”.

وأضافت :” يتحمّل الاحتلال تداعيات جرائمه وإرهابه المنظّم ضدّ الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ونؤكد أنَّ الاعتقال والاغتيال لن يزيد شعبنا إلاَّ تمسكاً بالمقاومة الشاملة”.

الجبهة الشعبية 

أكَّد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، معلقًا على ارتقاء شهيدين من سرايا القدس بعد خوضهما اشتباكاتٍ مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، أنّ “دماء الشهيد ستكون منارةً نهتدي بها لاستكمال مسيرة المقاومة حتى كنس الاحتلال”.

ولفت مزهر إلى أنّ “ارتقاء الشهيد البطل في مواجهة جنود العدو المدججين بالسلاح يعكس جرأة ومقدامية وبطولة في مواجهة قوات العدو وإصراراً على مواصلة درب الشهداء”.

وتابع مزهر: “نحن أمام معركة متواصلة ومفتوحة، فالاحتلال واهماً يعتقد بأنه من الممكن القضاء على المقاومة، ولكن نحن نؤكد له أننا أصحاب حق تاريخي وسنستمر في القتال حتى تحقيق النصر أو الشهادة”.

وأهاب مزهر “بكل جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الباسلة للتحرك في كافة الميادين للاشتباك المباشر مع جنود وقوات العدو من أجل رفع كلفة الاحتلال، لأنّ هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة وهو أهون من بيت العنكبوت”.

الشاب فادي نجم ... يعاني من شلل رباعي يودع شقيقه شادي الذي كان يرعاه ويحمله ويهتم فيه منذ صغره.
الشاب فادي نجم ...يعاني من شلل رباعي يودع شقيقه شادي الذي كان يرعاه ويحمله ويهتم فيه منذ صغره.
 
 
 
كلمات دالة:شهداءجنينسرايا القدسالجهاد الاسلامياسرائيلفلسطين

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