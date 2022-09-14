شهيدان ومصرع ضابط اسرائيلي في اشتباك بجنين

استشهد فلسطينيان ولقي ضابط إسرائيلي حتفه في اشتباك مسلح وقع مع مقاومين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال عند حاجز الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية.

ونقلت صحيفة”إسرائيل اليوم” عن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن “ضابطاً بالجيش قُتل نتيجة تبادل لإطلاق النار مع مسلحين عند جدار التماس بالقرب من معبر الجلمة في منطقة فرقة منشيه المناطقية”

وسمح الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء، بالنشر أن الضابط القتيل في الاشتباك المسلح مع مقاومين فلسطينيين عند خط التماس في جنين هو الرائد بار فلاح.

وذكرت مصادر عبرية أن فلاح يبلغ من العمر 30 عامًا ومن سكان مدينة نتانيا، زاعمة أنه تمكن من إطلاق النار على المسلحين الذين استشهدا في الاشتباك من مسافة قريبة وقد أصيب خلالها لكنه قتل متأثرا بإصابته.



واستشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم، بعد تبادل لإطلاق النار مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عند السياج الأمني لمستوطنة “جان نير” بالقرب من حاجز الجلمة شمال شرق جنين بالضفة الغربية.

.