شهيدان و 11 إصابة.. الإحتلال الاسرائيلي يقتحم مخيم جنين (فيديو)

استشهد شابان فلسطينيان، وأصيب 11 آخرين، بيتهم 3 في حالة الخطر، اليوم السبت، خلال اشتباكات أعقبت اقتحام واسع، لقوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، لمخيم جنين شمال الضفة الغربية

وقالت مصادر طبية، بأن الشاب محمود الصوص، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في منطقة الرقبة، فيما استشهد الشاب احمد محمد حسين ضراغمة.

وقالت كتيبة جنين في "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين: "مجاهدونا يتصدون لقوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص".

وأشارت إلى "إعطاب آلية لقوات الاحتلال في مخيم جنين، جراء استهدافها بعدد من العبوات المتفجرة بشكل مباشر".

واقتحم المخيم عدد كبير من اليات الاحتلال وحاصرت منزلا يعود للاسير المحرر محمد أبو زينة من مخيم جنين، في حين يسمع بين الفينة والاخرى اطلاق نار كثيف باتجاه جيش الاحتلال التي احضرت جرافتين .

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب ان اصابتين بالرصاص الحي في الأطراف وصلتا الى مستشفى جنين الحكومي، حالتهما مستقرة.

واستهدف جيش الاحتلال عدد من الصحفيين بالرصاص.