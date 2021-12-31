شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في نابلس

اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح يوم الجمعة النار على شاب فلسطيني في نابلس في الضفة الغربية المحتلة بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن

وقالت مصادر اعلامية عبرية ان قوات الجيش أطلقت النار على فلسطيني بعدما حاول تنفيذ عملية طعن قرب مفرق جيتي جنوب نابلس استشهد فيما بعد، دون وقوع إصابات بصفوف الجيش.

وقالت مصادر فلسطينية : استشهد الشاب امير عاطف خضر ريان من بلدة قراوة بني حسان صباح اليوم الجمعة، برصاص جنود الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن على مفرق حارس غرب سلفيت.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن ورد تقرير عن محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من مفترق جيتي أفيشار ، حيثُ تم تحييد المنفذ، والتفاصيل قيد الفحص.

قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "أرائيل" شمال الضفة الغربية pic.twitter.com/ygVMf2opKn — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) December 31, 2021

مطاردة سيارة

ومن جهتها أشار القناة الـ(14) العبرية، أنّ الجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع الشاباك ينفذون عملية بحث لملاحقة سيارة على متنها شخصان أوصلا منفذ الشاب الفلسطيني لمفرق جيتي.



وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان في صفوف المواطنين مع تصاعد جرائم واعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وبحسب مصادر عبرية، فقد تصاعدت عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار التي ينفذها شبان فلسطينيون ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال الأسابيع الأخيرة.