شهيد برصاص الاحتلال جنوبي غزة

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل فلسطينياً قرب حدود قطاع غزة بعد محاولته اجتياز الحدود

استشهد الإثنين، فلسطيني قرب الحدود الشرقية لبلدة خزاعة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مصدر أمني، فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل للحديث عبر وسائل الإعلام، “تقدم عدد من الشبان في بلدة خزاعة نحو السياج الفاصل، واقتطعوا جزءاً منه”.

وأضاف: “الأمر الذي تسبب بمباغتة قوات الاحتلال لهم، ومحاصرتهم وإطلاق النار عليهم لعدة مرات، ما تسبب باستشهاد شاب؛ بعد سحبه من قبل 4 جنود إسرائيليين فور إصابته برصاصهم”.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينياً قرب حدود قطاع غزة بعد محاولته اجتياز الحدود، مع فلسطيني آخر لم يتضح مصيره.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان، “أحبطت قوة عسكرية محاولة تسلل فلسطينيين إثنين من قطاع غزة حاولا اجتياز السياج إلى داخل إسرائيل حيث قاما بالمساس بالسياج وحملا فأس″.

وأضاف أدرعي “هرعت القوة للمكان وردت بإطلاق نار ما أدى إلى مقتل أحدهما”.

وكانت الأشهر القليلة الماضية سجلت العديد من عمليات القتل والاعتقال على حدود قطاع غزة إثر مزاعم عن محاولات تسلل.