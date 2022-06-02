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شهيد برصاص الاحتلال غرب رام الله

منشور 02 حزيران / يونيو 2022 - 03:03
5 شهداء في فلسطين خلال 24 ساعة
5 شهداء في فلسطين خلال 24 ساعة

افادت مصادر فلسطينية للبوابة عن استشهاد فتا برصاص الاحتلال في قرية المدية غرب رام الله

وقالت ان الشهيد هو عودة محمد عودة (17 عاما)

 

 


وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من الأطفال كانوا يلهون في منطقة قريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري ما أدى لإصابة أحدهم، فيما ذكرت وزارة الصحة أن الطفل وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في حالة حرجة جدا جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره، وقد حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته.

وامس استشهد 4 فلسطينيين بينهم صحفية برصاص الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة

 

 


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