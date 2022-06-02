شهيد برصاص الاحتلال غرب رام الله

افادت مصادر فلسطينية للبوابة عن استشهاد فتا برصاص الاحتلال في قرية المدية غرب رام الله

وقالت ان الشهيد هو عودة محمد عودة (17 عاما)

Israeli troops kill Palestinian teenager: 17 year-old Odeh Muhammad Odeh was shot in the chest in the village of Al-Madiya, west of Ramallah pic.twitter.com/3hlwnN9DmL — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) June 2, 2022



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من الأطفال كانوا يلهون في منطقة قريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري ما أدى لإصابة أحدهم، فيما ذكرت وزارة الصحة أن الطفل وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في حالة حرجة جدا جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره، وقد حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته.

وامس استشهد 4 فلسطينيين بينهم صحفية برصاص الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة