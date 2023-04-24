شهيد برصاص الاحتلال في اريحا

قتلت قوات الاحتلال الشاب الفلسطيني سليمان عايش وذلك خلال عملية اقتحام نفذتها لمخيك عقبة جبر في مينة اريحا حيث اقدمت على حملة اعتقالات واسعة

واعلن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، إن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد عايش.

وقالت مصادر فلسطينية لـ البوابة ان الشهيد عايش كان من ضمن المقاتلين الذين تصدو لاقتحام القوات الاسرائيلية للمخيم حيث جرت اشتباكات عنيفة أصيب على إثرها ثلاثة شبان، فيما اقتحمت قوات الاحتلال عدد من المنازل التي قامت بتفتيشها بشكل دقيق والعبث بمحتوياتها وإخضاع سكانها لتحقيق ميداني وفق تقارير اعلامية فلسطينية