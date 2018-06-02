شهيد برصاص الاحتلال في الخليل بزعم محاولة دهس جنود (شاهد)

ارشيف

استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي السبت، في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه تجاه الشاب الفلسطيني، بعد محاولته القيام بعملية دهس قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، مما أدى إلى مقتله".



كما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة لدهس الجنود في الخليل، وقتل الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه، مشيرة إلى أنه "لم تقع إصابات في الصفوف الإسرائيلية".

وذكرت الصحيفة أن "التحقيق الأولي، يظهر أن فلسطينيا كان يستقل "جرار" مسرع، وصل إلى موقف القوة العسكرية التي تحرس الطريق المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي"، منوهة إلى أن "الجنود حالوا في البداية إلقاء القبض على المشتبه به، ومن ثم قرروا إطلاق النار عليه وقتله".



في حين، أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية إن "قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب، بعد إطلاق النار عليه من جنود الاحتلال"، مشيرة إلى أن "الشهيد هو الشاب رامي صبارنة منبيت أمر، ويعمل مع مقاول من مدينة يطا في المنطقة"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).