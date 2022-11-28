شهيد برصاص الاحتلال في الخليل

استشهد فلسطيني في بلدة بيت أمر في مدينة الخليل في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء وفق مصادر طبية فلسطينية

افادت المصادر ان الشهيد مفيد اخليل زعبوط 24 عاما هو احد كوادر حركه فتح واسير محرر واعلنت عن عشرات الاصابات في صفوف الفلسطينيين

ووفق ما ورد من احداثيات لـ البوابة فان هناك :

شهيد من عائلة اخليل

24 اصابة بالرصاص الحي

3 اصابات براس والصدر خطيرة

اصابة خطيرة جدا

وقالت المصادر ان قوات الاحتلال اقتحمت القرية الفلسطينية وقد تصدى لها الاهالي واحرقو سيارتين عسكريتين، حيث عملت قوات الاحتلال على ارسال تعزيزات لإنقاذهما