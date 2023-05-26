شهيد برصاص الاحتلال في الخليل

قالت مصادر امنية وطبية فلسطينية ان قوات الاحتلال قتلت صباح اليوم الجمعة شاب فلسطينيجنوب مدينة الخليل وسط الضفة الغربية؛ بزعم محاولته لتنفيذ عملية طعن.

وادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب فلسطيني وأصابوه بجراحٍ خطيرة، عندما حاول طعن مستوطن عند كنيس يهودي داخل مستوطنة "تانا عومريم" جنوب الخليل.

وفي وقت سابق دوت صافرات الانذار في المستوطنة لاشتباه تسلل مسلحين اليها وطلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، المستوطنين إغلاق الأبواب والنوافذ وعدم مغادرة المنازل حتى إشعار آخر فيما كانت سلطات الاحتلال تتحدث بأنها أطلقت النار على الشاب المتهم بعملية طعن عند الكنيس اليهودي.

وقامت قوات الاحتلال باجراء عمليات تمشيط وتفتيش واسعة في محيط المستوطنة الواقعة قرب بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

على صعيد متصل قالت مصادر في مدينة نابلس ان قوات الاحتلال اقدمت فجر اليوم الجمعة، على اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين تلك القوات ومقاومين فلسطينيين.