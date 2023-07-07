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شهيد برصاص الاحتلال في رام الله

تاريخ النشر: 07 تمّوز / يوليو 2023 - 03:15
يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري إلى 201 شهيد
يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري إلى 201 شهيد

قالت مصادر طبية فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اغتالت الشاب عبد الجواد صالح في ام الصفا شمال رام الله وهو من قرية عارورة مساء اليوم الجمعة ليرتفع عدد الشهداء في فلسطين اليوم الى ثلاثة 

وقالت المصادر ان قوات الاحتلال اطلقت النار على الشاب صالح حيث أصيب بجروح حرجة جدا في الصدر، واعلنت تقارير أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب، خلال تواجده في القرية المعروفة باسم الراس

ونقلت وكالة انباء وفا الفلسطينية عن مصادر قروية ان منطقة أم صفا شهدت منذ ساعات الظهيرة تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال، بالتزامن مع صلاة الجمعة التي أداها أهالي القرية في ساحة المجلس القروي، تمهيداً للانطلاق في مسيرة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية قرب المدخل الجنوبي للبلدة.

بالتزامن قدمت قوات الاحتلال الحماية للمستوطنين الذين شنو اعتداءا على مواطني القرية برشقهم بالحجارة وضربهم بالعصي، حيث تشهد أم صفا منذ أسابيع هجوما متواصلا من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل ومركبات المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.

وصباح اليوم الجمعة افادت مصادر فلسطينية باستشهاد الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس وقالت المصادر ان قوات الاحتلال حاصرت المنزل الذي تحصن فيه الشابين وقامت بقصفه

وقالت مصادر قوة إسرائيلية خاصة تسللت صباح اليوم، إلى الحارة الشرقية في البلدة القديمة وحاصرت منزلاً، وقد تصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال بإطلاق النار، والقاء العبوات المتفجرة محلية الصنع.

ويرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري إلى 201 شهيد.

 

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