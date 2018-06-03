شهيد برصاص الاحتلال في غزة

الشهيد محمد نعيم حمادة (30 عاما)

استشهد صباح الاحد شاب فلسطيني متاثرا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيلي كما افاد الناطق باسم وزارة الصحة.

وقال اشرف القدرة في بيان “استشهد محمد نعيم حمادة (30 عاما) متاثرا بجروح اصيب بها برصاص قوات الاحتلال في 14 ايار/ مايو الماضي شرق مدينة غزة”.

بذلك، يرتفع إلى 123 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل اواخر اذار/ مارس الماضي.