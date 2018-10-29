شهيد برصاص الاحتلال في غزة

مصاب في قطاع غزة- ارشيفية

استشهد، مساء اليوم الاثنين، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود البحرية شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، باستشهاد الشاب محمد عبدالحي أبو عيادة 27 سنة جراء إصابته برصاص قناصة الاحتلال على الحدود البحرية شمال غرب غزة، وتم نقله إلى المستشفى.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المئات من المواطنين المشاركين في مسيرة سلمية على مقربة من الحدود البحرية شمال غرب غزة، ما أوقع إصابات بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.