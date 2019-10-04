شهيد برصاص الاحتلال في غزة

استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق جباليا، فيما اعلن عن اصابة نحو 30 خلال الجمعة الـ 77 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، "استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا"، مضيفا أن "الطواقم الطبية في القطاع أفشلت أهداف سياسة القنص التي ينتهجها الاحتلال بحق التجمعات السلمية المشاركة في مسيرة العودة".

وقالت وزارة الصحة ان الشهيد هو الشاب علاء نزار عايش حمدان (28 عام).

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة الـ77 “جمعة المصالحة خيار شعبنا”، تأكيدا منها على استعادة الوحدة لإحباط مخطط ضم الضفة والأغوار ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.