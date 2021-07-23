شهيد برصاص الاحتلال في فلسطين

استشهد فتا فلسطينيا برصاص الاحتلال يوم الجمعة خلال المواجهات التي عمت الضفة الغربية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي

استشهاد محمد التميمي

وقالت مصادر فلسطينية ان الفتى محمد منير التميمي (17 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وكان الفتى التميمي أصيب شاب بجروح خطيرة، مساء الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في قرية النبي صالح.

وكانت قوة راجلة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي اتجاه الشباب ما أدى إلى إصابة شاب بجروح خطيرة في البطن.

مواجهات تعم الضفة الغربية

ووفق مصادر فلسطينية فقد واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اعتداءاتهم على الفلسطينيين واراضيهم وأصيب عشرات المواطنين في قمع فعاليات مناهضة للاستيطان، خلال مواجهات اندلعت في عدة مناطق، فيما تم اعتقال 9 مواطنين من عدة محافظات.

كما أصيب 320 مواطنا، بينهم مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أيمن النوباني، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأصيب 21 مواطنا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، بينهم حالة خطرة، فيما أصيب المصور الصحفي النوباني برصاصة "اسفنجية" في الفخذ، و68 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و195 بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، و11 بحروق مختلفة، فيما أصيب 25 برضوض خلال مطاردتهم من قبل جنود الاحتلال.

وفي قرية بيت دجن، أصيب سبعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلمية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي القرية شرق نابلس.

وفي قلقيلية، أصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق قبل 17 عاما وفق ما افادت وكالة الانباء الفلسطينية وفا