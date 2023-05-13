شهيد برصاص الجيش الاسرائيلي بزعم عملية طعن قرب جنين

قتل الجيش الاسرائيلي مساء السبت، شابا فلسطينيا عند حاجز عسكري قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان الشهيد يدعى أحمد محمد تيسير عطاطرة (33 عاما) من بلدة يعبد التابعة لمحافظة جنين، مضيفة انه تم استلام جثمانه من الجانب الاسرائيلي ونقله الى مستشفى خليل سليمان في المدينة.

وزعم الجيش الاسرائيلي ان الشهيد حاول طعن جندي عند حاجز الريحان القريب من مستوطنة شاكيد المقامة على اراضي قرية طورة الفلسطينية، مضيفا انه تم اطلاق النار عليه وتحييده، فيما لم يصب اي من الجنود.

وكان شابان فلسطينيان استشهدا برصاص قوات الإحتلال الاسرائيلي في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة صباح السبت.

كما أصيب 7 فلسطينيين بجروح وصفت حالات بعضهم بالخطيرة جدا،في الاشتباكات العنيفة التي اندلعت داخل المخيم، إثر اقتحام مستعربين والقوات الخاصة الإسرائيلية، أحد أحياء وسط "بلاطة" ومحاصرة منزل في حارة الجماسين.

مــــن غــــزة.. هنــــا جنيـــــن.



إرتقاء الشاب أحمد محمد عطاطرة (٣٣ عام) برصاص الإحتلال قرب جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة اليوم إلى ثلاث شهداء..



الله يرحم روحك إلى جنانِ الخُلد يا شهيد... pic.twitter.com/ZBB3vG3Fxx — الشايِب 𓂆 (@Al_Shayeb21) May 13, 2023

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الإحتلال، أسفرت عن ارتقاء شهيدين، وهما سائد جهاد شاكر مشه (32 عاماً) وعدنان وسيم يوسف الأعرج (19 عاما) ، بعد إصابتهما بالرصاص الحي في الرأس.

ويأتي اقتحام مخيم بلاطة، ضمن سلسلة الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال باستمرار بحق المدن الفلسطينية، يتخللها استهداف للمواطنين، واعتقال العشرات، وهدم منازل، وتدمير منشآت.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري وحتى السبت في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 151 شهيداً، بينهم 33 شهيدا في العدوان "الإسرائيلي" المستمر منذ الثلاثاء الماضي على غزة.