شهيد بزعم تنفيذ عملية طعن في رام الله

قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء الخميس فلسطينيا قرب حاجز بيت سيرا جنوب غرب رام الله بزعم تنفيذه عملية طعن، وقالت منظمة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية، إصابة 5 مستوطنين بجراح طفيفة في العملية واكدت استشهاد المنفذ وهو محمد أبو جمعة من بلدة الطور بالقدس ويبلغ من العمر 23 عامًا

الا ان مصادر اشارت الى عدم وجود عملية اصلا وان جنود الاحتلال تعمدو تصفية الشاب الفلسطيني بعد استفزازه حيث دخلو في عراك بالايدي معه

وأضافت أن 3 إصابات أخرى سجلت برذاذ غاز الفلفل في أثناء محاولة السيطرة على المنفذ.

و أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى في صفوف قواته، نظرا لما زعم أنه “ارتفاع كبير في عدد الإنذارات” التي تلقاها الجهاز، حول “مخططات ونوايا” لتنفيذ عمليات، وذلك بدءا من مساء يوم السبت المقبل، حتى نهاية فترة الأعياد اليهودية في 17 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.