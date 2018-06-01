شهيدة في جمعة من حيفا الى غزة مصير مشترك

الشباب الفلسطيني تمكن من سحب السلك والمجسات الإلكترونية شرق غزة

فتحت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة .وتحدثت مصادر عن استشهاد فلسطينية هي واصابة اخر بجروح خطيرة اضافة الى اصابة المصور الصحفي علاء جودة

واستشهدت رزان اشرف النجار في شرق خان يونس خلال الاسبوع العاشر من مسيرة العودة التي تبرز التحدي الكبير للاحتلال والعدوان الاسرائيلي

وقالت مصادر ان الشباب الفلسطيني تمكن من سحب السلك والمجسات الإلكترونية شرق غزة