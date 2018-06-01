شهيدة في جمعة من حيفا الى غزة مصير مشترك
الشباب الفلسطيني تمكن من سحب السلك والمجسات الإلكترونية شرق غزة
فتحت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة .وتحدثت مصادر عن استشهاد فلسطينية هي واصابة اخر بجروح خطيرة اضافة الى اصابة المصور الصحفي علاء جودة
واستشهدت رزان اشرف النجار في شرق خان يونس خلال الاسبوع العاشر من مسيرة العودة التي تبرز التحدي الكبير للاحتلال والعدوان الاسرائيلي
وقالت مصادر ان الشباب الفلسطيني تمكن من سحب السلك والمجسات الإلكترونية شرق غزة
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- شهيد اثر عملية فدائية في ''افرات''..الاحتلال ينسحب من مواقع في غزة بعد اجتماع امني مشترك وشارون يعلن اقامة مناطق عازلة
- اسرائيل تعثر على بواقي جثث جنود البارجة وتطالب سكان الجنوب الرحيل و9 قتلى في قصف حيفا
- 5 شهداء في فلسطين و14 جريحا اسرائيليا في عملية استشهادية في حيفا
- شهيد في غزة واصابة 17 متظاهرا وباول ينتظر افعالا لا اقوالا من عرفات
- شهيد بغزة ولجنة تنسيق الانسحاب تلتقي وسط جهود تبذلها السلطة لانقاذ الهدنة