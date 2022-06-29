شهيد في جنين إثر اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات الاسرائيلية (فيديو وصور)

استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، عقب اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أن "الشاب محمد ماهر نافع مرعي (25 عاما) من جنين، استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وجاء ذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في مدينة جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال".

وأشارت شبكة "قدس" الإخبارية إلى أن "شابا آخر أصيب بالمواجهات التي اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال لعدة أحياء في جنين، وأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من المدينة، هما يحيى الجعفر وأحمد النبهان".

وأوضحت أن "قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، فجر اليوم، وسط اشتباكات مع المقاومين".

ونقلت عن مصادر محلية قولها "إن جنود الاحتلال اعتقلوا يحيى الجعفر وأحمد النبهان بعد مداهمة منزليهما".

مسيرة غاضبة وحداد

في غضون ذلك، إنطلقت مسيرة غاضبة جابت أحياء جنين ومخيمها، رفع خلالها المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على جنين، والداعية للوحدة الوطنية ومواصلة النضال.

واعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي الحداد والإضراب التجاري أثناء تشييع جثمان الشهيد في حنين ومخيمها بعد صلاة الظهر من المخيم.

وذكرت شبكة "القدس" أن "قوات الاحتلال اعتقلت في نابلس، ثلاثة من طلاب جامعة النجاح الوطنية، ونفذت حملة اعتقالات في بلدة سلواد شرق رام الله وفي مخيم العزة قرب بيت لحم، وبلدة عزون شرقي قلقيلية".

اعتقالات في الضفة الغربية

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، في "تويتر": "قوات الأمن تعتقل 13 مطلوبا أمنيا في مناطق مختلفة من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية حيث عملت القوات في نابلس وفي قرى أخرى..خلال نشاط القوات في جنين تم اعتقال مطلوبين أمنيين، كما أطلقت القوات النار نحو مشتبه فيهم ألقوا عبوات ناسفة نحوها".

في مخيم العزة اعتقلت القوات مطلوبًا يشتبه في ضلوعه بأنشطة إرهابية وصادرت وسائل قتالية. لقد قام عدد من المشتبه فيهم بالقاء الحجارة نحو القوات التي ردت مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات ورصاص من نوع روغر.



في سلواد اعتقلت القوات ستة مطلوبين أمنيين وضبطت عددًا من الوسائل القتالية pic.twitter.com/7Aywj5Gg8R — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 29, 2022

وتابع أدرعي: "في مخيم العزة اعتقلت القوات مطلوبا يشتبه في ضلوعه بأنشطة إرهابية وصادرت وسائل قتالية..لقد قام عدد من المشتبه فيهم بالقاء الحجارة نحو القوات التي ردت مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات ورصاص من نوع روغر..في سلواد اعتقلت القوات 6 مطلوبين أمنيين وضبطت عددا من الوسائل القتالية".

في حين كتب أدرعي في "تويتر"، أمس الثلاثاء: "قوات جيش الدفاع، والشاباك، وحرس الحدود، تعتقل عشرة مطلوبين أمنيين في مناطق مختلفة من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية حيث عملت القوات في قرى حلحول ودوحة وسيلة الحارثية وكفر الديك وأبو ديس واليامون".

خلال نشاط القوات في مدينة الخليل تم اعتقال ثلاثة مطلوبين أمنيين يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية كما عثرت القوات على بندقيتيْ صيد ووسائل قتالية أخرى. خلال النشاط قام عدد من المشتبه فيهم بالقاء الحجارة نحو القوات التي ردت مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات. pic.twitter.com/IMKKg60xTD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 28, 2022

وأضاف: "خلال نشاط القوات في مدينة الخليل، تم اعتقال ثلاثة مطلوبين أمنيين يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية كما عثرت القوات على بندقيتيْ صيد ووسائل قتالية أخرى..خلال النشاط قام عدد من المشتبه فيهم بالقاء الحجارة نحو القوات التي ردت مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات"، متابعا: "خلال نشاط القوات في قرية جبع في منطقة جنين، تم اعتقال مطلوبين أمنيين يشتبه في ضلوعهما بأنشطة إرهابية حيث أطلقت القوات النار نحو عدد من المشتبه فيهم الذين القوا عبوات ناسفة نحوها..كما سمعت أصوات إطلاق نار في المحيط".