شهيد في جنين وقوات الاحتلال تعتقل مطاردين

افادت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد محمود عبدالجليل السعدي (17 عامًا) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين، فيما انسحبت قوات الاحتلال من المدينة الواقعة في شمال الضفة الغربية بعد معارك واشتباكات مع المدافعين عن المدينة ومخيمها

وقالت مصادر ان الشهيد الشهيد هو وحيد والديه من الذكور، وتحدثت عن اصابة 5 فلسطينيين على الاقل اصيبو بالرصاص الحي، فيما اعلن عن استشهاد الشاب السعدي، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة للاسعاف، ومنعت الصحفيين من الاقتراب من تلك المنطقة وفق وكالة الانباء الرسمية وفا

الاعلان عن استشهاد الشاب محمود السعدي الان من مشفى جنين الحكومي

رحمة الله عليه pic.twitter.com/XbfjTxLeox — كتائب شهداء الاقصى (@moy334) November 21, 2022

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، ونشرت قناصة على اسطح المنازل، وحاصرت منزل الشاب راتب البالي في منطقة الهدف وهو من المطاردين وهو جريح وأسير سابق ، قبل ان تعتقله، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت الاعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم.

في الغضون نقلت صحيفة القدس المقدسية عن شهود عيان ان "قوة خاصة تسللت إلى المكان بمركبة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، وحاصرت منزل عائلة البالي، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية".