شهيد في رام الله واسرائيل تقر بعجزها عن وقف بالونات غزة

المواجهات في الضفة تعم الضفة

افادت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد فتا واصابة العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على الشريط الحدودي مع قطاع غزة ، واقرت سلطات الاحتلال بعجزها عن وقف البالونات الحارقة التي يطلقها الفلسطينيين

مواجهات في الضفة

استشهد الفتى محمود يوسف نخلة (18 عامًا) من مخيم الجلزون، واصيب العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله، والبيرة ونابلس وطولكرم

وقالت مصادر طبية إن جيش الاحتلال أصاب الشاب نخلة برصاصة حيّة في البطن، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة، حيث فشلت جهود الأطباء في إنقاذ حياته، ليعلن عن استشهاده متأثرًا بجروحه البليغة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد نخلة أنهى الثانوية العامة هذا العام، وهو وحيد عائلته، ووالده مريض.

وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 25 إصابة في محافظة رام الله والبيرة، منها 6 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من جهة أخرى، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، مساء اليوم، في شارع نابلس بمدينة البيرة، وحاصرت عمارة سكنية، وفرضت طوقًا مشددًا عليها، قبل أن تقتحم العمارة وتعتقل 5 مواطنين.

إلى ذلك، نقلت وكالة "معا" عن المتحدث باسم الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل قوله إن "مواجهات اندلعت في عدد من نقاط التماس بين مئات المواطنين وقوات الاحتلال بنابلس منها حاجز حوارة وقرية اللبن الشرقيه وبلده عوريف".

وأكد المتحدث إصابة 20 فلسطينيا بجروح مختلفة، بما فيها بالرصاص الحي، وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

المواجهات في غزة

وفي غزة، ذكرت وزارة الصحة إصابة 60 مواطنا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، بينهم 7 مسعفين وصحفي.

وتوافد المتظاهرون الفلسطينيون نحو مخيمات العودة شرق قطاع غزة لإحياء جمعة "المقاومة حق مشروع"، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقنابل الغاز بشكل مباشر صوب المخيمات.

عجز اسرائيلي

اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعالون، "بأن حركة حماس أفقدتنا توازننا وقوة ردعنا"، وقال إن بلاده عاجزة أمام "زلزال" بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة.

ونشر وزير الدفاع الأسبق، الجنرال يعالون الذي قاد أكثر من حرب ضد حركة حماس في قطاع غزة، تغريده على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، جاء فيها أن "إرهاب" حركة حماس منظم وليس بالصدفة، وبأن بلاده افتقدت قوة الردع الذي استمر لأربع سنوات كاملة أمام حركة حماس في قطاع غزة".

وفي انتقاد مباشر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتبر يعالون أن السياسة الأمنية التي تنتهجها إسرائيل تجاه حماس في غزة لن تجدي نفعا.