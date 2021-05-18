شهيد في رام الله و"شهداء الاقصى" تشتبك مع الاحتلال

استشهد الشاب الفلسطيني محمد اسحق حميد (25 عاما)، وأصيب 70 آخرون على الأقل، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، والعشرات بالاختناق خلال المواجهات المندلعة قرب مدينة البيرة في الضفة الغربية

شهيد في البيرة

وقالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن الشهيد حميد من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة جدا، ومصاب بالرصاص الحي في الصدر. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتواجدون على حاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي البيرة، أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في مسيرة مركزية انطلقت بمشاركة الآلاف تنديدا بالعدوان على شعبنا.

وأضاف أن الاحتلال استهدف مركبة إسعاف فلسطينية بالرصاص الحي بشكل مباشر، أثناء قيامها بواجبها الانساني في تقديم الإسعاف للمواطنين.

دعوة الى الاضراب

وكانت قيادة القوى الوطنية والاسلامية، دعت أبناء شعبنا للمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية، انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال الساعة الواحدة ظهرا، مجسدين وحدة وطنية وتحت علم فلسطين، مؤكدين دعوة لجنة المتابعة العليا في اراضي عام 48 بالإضراب الشامل.

اشتباك مسلح

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباك مسلح بين عناصر من كتائب شهداء الاقصى الجناح المسلح لحركة فتح وقوات الاحتلال قرب مدخل البيرة، فيما أطلق الجنود النار بشكل عشوائي تجاه الفلسطينيين.

وذكرت المصادر نقلا عن شهود عيان، بوقوع إصابات بصفوف جنود الاحتلال خلال إطلاق فلسطينيين النار بمواجهات البيرة".

من جهتها، أفادت قناة "كان" العبرية، بإصابة ضابطة وجندي من قوات الجيش برصاص مسلحين فلسطينيين خلال مواجهات في منطقة بنيامين برام الله.

بدورها، أعلنت كتائب شــهداء الأقصى تبنيها عملية إطلاق النار تجاه جنود جيش الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة، والتي أسفرت عن إصابة إثنين من جنود الاحتلال حسب مصادر عبرية.

واعلن المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي: خلال تظاهرة في منطقة البيرة، تعرضت قوة عسكرية متواجدة في المنطقة لإطلاق نار كثيف، بالإضافة لإطلاق نار تجاه مقر قيادة فرقة الضفة الغربية، نتج عن هذه العملة إصابة جنديان بقدميهما

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