شهيد في غزة والاحتلال يستهدف المسعفين والاعلاميين

استهدفت رجال الاسعاف والاعلاميين بالدرجة الاولى

افادت مصادر فلسطينية عن استشهاد كرم محمد نعمان فياض 26 عام متأثرا بجراحه التي اصيب بها مساء الجمعة شرق خان يونس

وقالت المصادر ان الشهيد كرم محمد نعمان فياض من ذوي الاحتياجات الخاصة، واصابه قناص اسرائيلي بطلق ناري في الرأس.

وفتحت قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي على المظاهرة السلمية الاسبوعبة التي انطلقت في قطاع غزة واستهدفت رجال الاسعاف والاعلاميين بالدرجة الاولى



ويشار إلى أنه قد شارك آلاف المواطنين في قطاع غزة عصر اليوم في فعاليات جمعة "لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة" ضمن الجمعة الـ 40 بحراك مسيرات العودة وكسر الحصار.

ودعت هيئة مسيرات العودة الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الجمعة 41 من مسيرات العودة تحت عنوان جمعة "مقاومة التطبيع".