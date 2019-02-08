شهيدان في غزة والجيش الاسرائيلي يفتح النار على الفلسطينيين بكثافة
استشهاد حمزه محمد رشدى اشتيوى 18 عام
استشهد طفل وفتا فلسطينيان جراء تعرضهما لاطلاق النار من طرف جيش الاحتلال الاسرائيلي
وافادت مصادر فلسطينية عن استشهاد الطفل حسن اياد شلبي 14 عام جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس
كما اعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد حمزه محمد رشدى اشتيوى 18 عام جراء تعرضه لعيار ناري فى الرقبه من قبل الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة
وفتحت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار بكثافة على الفلسطينيين في قطاع غزة وكان من بين الاهداف سيارة اسعاف بحيث تم استهدافها قنبلة غاز شرق موقع ملكة
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