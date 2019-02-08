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شهيدان في غزة والجيش الاسرائيلي يفتح النار على الفلسطينيين بكثافة

شهيدان في غزة والجيش الاسرائيلي يفتح النار على الفلسطينيين بكثافة
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