شهيد في قصف إسرائيلي لموقع للمقاومة شمال شرقي رفح

في ساعات الليل قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعين عسكريين يتبعان للمقاومة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة صباح الأحد، أن مواطنا استشهد وأصيب آخر بجراح، جراء استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر إعلامية إن "مدفعية الاحتلال قصفت مرصدا للمقاومة الفلسطينية يتبع للذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي شمال شرق مدينة رفح، بالقرب من معبر صوفا".

وفي ساعات الليل قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، موقعين عسكريين يتبعان للذراع العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.



وأكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الدكتور أشرف القدرة، أنه "لم تصلنا أي إصابات في قصف الاحتلال لمناطق مختلفة في قطاع غزة الليلة الماضية".



وتشهد المناطق الشرقية للقطاع تظاهرات شعبية سلمية ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، وانطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي، وبلغت ذروتها في 14 أيار/ مايو تزامنا مع سبعينية النكبة، وارتكبت قوات الاحتلال يومها مجزرة بحق المدنيين العزل أسفرت عن استشهاد 63 فلسطينيا وإصابة الآلاف.