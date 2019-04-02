شهيد في قلنديا وقوات الاحتلال تعتقل العشرات وتقمع الاسرى

والدة الشهيد محمد علي دار عدوان (23 عاما) في وداعه

استشهد، اليوم الثلاثاء، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 3 آخرون بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن الشهيد الذي أعدمه جنود الاحتلال في شارع المطار قرب المخيم، هو محمد علي دار عدوان (23 عاما).

وأضافت المصادر، أنه تم نقل المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي ووصفت إصابة أحدهم بالمتوسطة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي من المخيم، الأشقاء إبراهيم ويوسف ورجب نعمان مطير.

وقال مسؤول الاعلام في بلدية كفر عقب رائد حمدان: إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرًا، ودارت مواجهات بين الجنود والشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي بغزارة، تجاه الشبان، ما أدى الى استشهاد الشاب محمد علي دار عدوان، بعد إصابته بأكثر من 10 رصاصات اخترقت جسده، وتم نقله في جيبات الاحتلال، وفيما بعد تم تسليمه جثمانه على حاجز قلنديا.

يشار الى أن مخيم قلنديا الذي تم تأسيسه في العام 1952، يعد ثاني أكبر مخيمات الضفة بعد مخيم بلاطة، وقدم خلال سنوات نضاله أكثر من 72 شهيدا ويقطنه 14 ألفا من المهجرين من الأراضي المحتلة عام 1948، و3 آلاف من النازحين من الأراضي المحتلة عام 1967 في مساحة لا تزيد عن 353 دونما مربعا.

وكان قد ارتقى عشرات الشهداء من المخيم خلال الاقتحامات المتواصلة لقوات الاحتلال في السنوات القليلة الماضية.

قمع الاسرى الفلسطينيين

على صعيد متصل أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، بأن وحدات القمع الخاصة اقتحمت فجر اليوم قسم (4) في معتقل "ريمون".

وأوضحت الهيئة، أن وحدات القمع قامت بإجراء تفتيشات وحشية واستفزازية، وعبثت بمحتويات وأغراض الأسرى وقلبتها رأسا على عقب.

وأضافت ان إدارة المعتقل قامت بفرض عقوبات قاسية بحق الأسرى القابعين في قسمي (1) و(4) ومنعتهم من الخروج إلى ساحة الفورة.

اعتقالات

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، عشرة فلسطينيين من الضّفة الغربية بينهم القيادي في حركة حماس حسن يوسف (64 عاما)

وقال أويس نجل القيادي إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل العائلة وقامت باعتقال والده إلى جهة غير معلومة، وكان يوسف قد أفرج عنه من سجون الإحتلال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد فترة اعتقال استمرت 10 أشهر.

وفي مدينة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل رئيس البلدية (عبد الكريم زبيدي) وقاموا بالعبث بالمنزل وتفتيشه قبل أن يسلموه بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال.

وفي مدينة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عدداً من المواطنين وقامت بالتنكيل بهم على مدخل بلدة كفر قود جنوب المدينة، كما عززت قوات الاحتلال من تواجدها في كافة أرجاء المدينة .

وبيّن نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل سبعة مواطنين من محافظة القدس وهم: بشار نجيب، وتوفيق نجيب، وإبراهيم نعمان مطير، ورجب نعمان مطير، ويوسف نعمان مطير، إضافة إلى جمال خلف ونجله محمد (15 عاماً).