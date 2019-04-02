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شهيد في قلنديا وقوات الاحتلال تعتقل العشرات وتقمع الاسرى

شهيد في قلنديا وقوات الاحتلال تعتقل العشرات وتقمع الاسرى
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