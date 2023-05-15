شهيد في نابلس.. اشتباكات مع قوات الإحتلال في "عسكر" و"المساكن الشعبية"

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخر بجروح، فجر اليوم الإثنين، برصاص قوات الإحتلال الاسرائيلي، خلال إقتحامها مخيم عسكر شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشهيد صالح محمد صبرة 22 عامًا، ارتقى بعد إصابته برصاصة في الصدر، كما أصيب شاب آخر في الأطراف العلوية من جسده.

وقال شهود عيان، إن مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة اندلعت بين المقاومين الفلسطينيين، وقوات الإحتلال، خلال اقتحام مخيم عسكر القديم، وحي المساكن الشعبية شرق نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وشهدت العديد من مناطق الضفة الغربية، فجر وصباح اليوم عمليات اقتحام واسعة من قبل قوات الإحتلال، تخللها اشتباكات ومواجهات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المطارد طارق صالح خلال اقتحام قرية عارورة شمال غرب رام الله، أما في جنين، فقد أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة.

وبارتقاء الشاب في مخيم عسكر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152 شهيداً، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.