شهيد متأثرا بجراحه في غزة

استشهد فلسطيني متاثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات يوم الجمعة 30 أغسطس 2019، الأسبوعية قرب الحدود مع اسرائيل.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في بيان إن "بدر الدين نبيل موسى أبو موسى (25 عاما) استشهد اليوم السبت في مستشفى غزة الأوروبي متأثرا بجراحه التي اصيب بها أمس الجمعة شرق خان يونس" في جنوب القطاع.

وأوضح أن أبو موسى "اصيب برصاص في الرأس" بينما كان يشارك إلى جانب مئات الفلسطينيين في الاحتجاجات الجمعة قرب الحدود الشرقية بين القطاع واسرائيل. وأضاف أن "75 مواطنا اصيبوا بجروح مختلفة من بينهم 42 مصابا بالرصاص الحي" في هذه المواجهات.

وباستشهاد هذا الشاب يرتفع إلى 306 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء الاحتجاجات قرب الحدود مع اسرائيل في آذار/مارس من العام الماضي

وتجري تظاهرات أسبوعية على طول الحدود بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 48 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع وبحق العودة للاجئين.

وتتخلل "مسيرات العودة" هذه مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل الخاضع لحراسة مشددة من الجيش.

