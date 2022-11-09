شهيد من كتائب الاقصى في اشتباكات مع الاحتلال في نابلس

افادت مصادر فلسطينية بارتقاء الشهيد مهدي محمد حشاش 15 عاما من مخيم بلاطه في نابلس خلال تصديه لمحاولة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي للمخيم في ساعة مبكرة من اليوم الاربعاء

وقالت مصادر فلسطينية ان الفتى حشاش الذي ينتمي لكتائب شهداء الاقصى الجناح المسلح لحركة فتح تصدى لاقتحام الجيش الاسرائيلي للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحامات المستوطنين إلى مقام يوسف

وقالت مصادر فلسطينية ان الشهيد اصيب بجروح خطيرة ناتجة عن شظايا أصابت مناطق متفرقة من جسده، خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لمقام يوسف.