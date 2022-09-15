شهيد وإصابة آخرين برصاص الاحتلال غرب جنين

استشهد فتى فلسطيني، وأصيب اثنين آخرين، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة كفر دان غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين وسام بكر، صباح الخميس، عن استشهاد عدي طراد هشام صلاح (17 عاما)، جراء إصابته برصاصة في الرأس.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، القرية، وداهمت منازل ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا الأربعاء، قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أخضعت ذوي الشهيدين لتحقيق ميداني، كما اعتقلت الشاب أحمد عباد، وهو ابن عم أحد الشهيدين.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت وابلا من الأعيرة النارية باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وقالت مصادر عبرية مساء الأربعاء إن إطلاق نار استهدف حاجز دوتان قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

واضافت ان فلسطينيين تمكنوا من استهداف حاجز دوتان بوابل من الرصاص، وانسحبوا من المكان.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي، واعتقلت الأسير المحرر أيسر أطرش بعد أن داهمت منزله وفتشته، علما أنه أمضى 18 عاما في سجون الاحتلال.