شهيد واصابات في الضفة والاحتلال يهدم منزل الاسير جرادات

قتلت قوات الاحتلال شاب فلسطيني واصابت 20 بجروح في المواجهات التي اندلعت في جنين، مساء امس الاحد، واقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل اسير فلسطيني في المدينة

استشهاد محمد ابو صلاح

وقالت مصادر فلسطينية ان الفتى محمد أكرم أبو صلاح (17 عامًا) من بلدة اليامون استشهد متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس. وكان أصيب 20 مواطنا الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة السيلة الحارثية وأغلقت كافة المداخل والطرق المؤدية إليها واقتحمت منزل الأسير محمود غالب جرادات وشرعوا بأخذ قياسات هندسية داخله قبل ان يقدمو على هدمه

مواجهات في الشيخ جراح

وزار إيتمار بن غفير النائب عن حزب "القوة اليهودية" والمعروف بتصريحاته التحريضية ضد الفلسطينيين، حي الشيخ جراح معلنا نقل مكتبه البرلماني إليه دعما للمستوطنين اليهود.

واتهم بن غفير السبت عشية زيارته الشرطة بالتقاعس عن التعامل مع حريق اعتبر أنه متعمد أتى على منزل عائلة يهودية في الحي. وقال النائب في تغريدة "إذا أراد الإرهابيون حرق عائلة يهودية على قيد الحياة في ظل غياب للشرطة فسوف أصل إلى المكان".

ودعا بن غفير أنصاره للانضمام إليه، وأعلن الأحد أنه يريد إبقاء هذا "المكتب" في الحي إلى أن "تعتني الشرطة بأمن السكان اليهود". وافتتح بن غفير مكتبه البرلماني تحت مظلة زرقاء وعلقت عليها لافتة كبيرة تحمل اسمه وأعلاما إسرائيلية. وانضم إلى النائب المتطرف في الحي عدد من أنصاره وهتفوا "الموت للإرهابيين".