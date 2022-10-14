شهيد وجرحى باقتحام الاحتلال لمخيم جنين

افادت مصادر فلسطينية باستشهاد الشاب متين ضبابا (20 عاما) من مخيم جنين واصابة 6 اخرين بجروح بينهم اصابة حرجة للدكتور عبدالله ابو التين صباح اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال والقوات الخاصة لمدينة جنين ومخيمها، والتي اعتقلت عدة فلسطينيين

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية بأن قوات خاصة تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، تركزت قرب مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وفي مخيم جنين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي ما أدى لاستشهاد شاب، وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من التحرك.

وكان أعلن فجر اليوم الجمعة، عن استشهاد الأسير الجريح محمد ماهر السعيد (غوادرة) -17 عامًا- من مخيم جنين، متأثراً بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله.