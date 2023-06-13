شهيد وجرحى في اعتداء اسرائيلي على نابلس

اكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب فارس عبد المنعم محمد حشاش (19 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم بلاطة بنابلس فيما تحدثت عن عدة اصابات بين صفوف الفلسطينيين

واكدت الوزارة ان فارس حشاش وصل الى مستشفى رفيديا الحكومي مصاباً بالرصاص في الصدر والبطن والأطراف السفلية، حيث فارق الحياة

واشارت المصادر الرسمية الفلسطينية الى اصابة 10 فلسطينيين بينهم طفل، بالرصاص الحي ووصفت جروح اربعة منهم بالخطيرة، فيما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إليهم، وجرى التنسيق مع الصليب الأحمر لتقديم العلاج لهم.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وحاصرت أحد المنازل يعود لعائلة الصلاج وهددت بتفجيره، إضافة الى مداهمة عدد من المنازل واحتجاز قاطنيها.