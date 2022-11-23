شهيد وعشرات الإصابات إثر اشتباكات مع قوات الإحتلال في نابلس

استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما، وأصيب عشرات آخرين، ليل الثلاثاء الإربعاء، إثر مواجهات واشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والمسلحين مع قوات الإحتلال الاسرائيلي، عقب اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "أحمد أمجد شحادة (16 عاماً) استُشهد إثر إصابته برصاصة في القلب، كما أصيب 4 آخرين، برصاص قوات الإحتلال خلال اقتحامها لنابلس.

وقال شهود عيان، ل"البوابة"، إن المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الإحتلال، إندلعت عندما حاول قوة من الجيش، اقتحام المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين زيارة مستوطنين إلى "قبر يوسف".

وأضافوا، على إثر عملية الإقتحام، اندلعت مواجهات عنيفة في المنطقة، واشتباكات مسلحة، للتصدي لقوات الإحتلال.

وأصدرت مجموعة عرين الأسود، التي تنشط في البلدة القديمة بنابلس، بيانا أكدت فيه تصدي عناصرها، لاقتحام المدينة نابلس.

وقالت في بيان مقتضب:

بسم الله الرحمن الرحيم

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

صدق الله العظيم