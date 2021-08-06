شهيد وعشرات المصابين في مواجهات مع الاحتلال في نابلس

قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاب الفلسطيني عماد علي دويكات (37 عاما)، اليوم الجمعة، فيما اصابت العشرات بالرصاص والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيتا جنوب نابلس.

شهيد في بيتا

واعلنت وزارة الصحة أن الشهيد دويكات أصيب بالرصاص الحي في الصدر، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن عن استشهاده، ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل ان الصحفي نسيم معلا اصيب ايضا بالرصاص بمنطقة الركبة، وأشار إلى أن سيارة اطلاق جنود الاحتلال الرصاص على سيارة اسعاف

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ شهر مايو/ أيار، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح

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