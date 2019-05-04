شهيد و 5 اصابات في غارة على موقع للمقاومة جنوب غزة

منشور 04 أيّار / مايو 2019 - 11:45
قصف اسرائيلي على قطاع غزة/ أرشيفية
قصف اسرائيلي على قطاع غزة/ أرشيفية

قصف سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم السبت، مرصدا فلسطينيا بجنوب قطاع غزة، واستهدف مجموعة تتبع للمقاومة شمال غرب بيت لاهيا

وأسفر القصف عن استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين بجراح مختلفة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة رفع مستوى الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، إن ناشطين فلسطينيين أطلقوا وابلا من الصواريخ باتجاه مدن وقرى إسرائيلية مما دفع إسرائيل للرد بضربات جوية.

وذكر الجيش أن ما لا يقل عن 50 صاروخا أُطلقت من قطاع غزة على مدى نحو 30 دقيقة، وأن بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل.

ولم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى أو مصابين إسرائيليين، وقال الجيش إن "القبة الحديدية" تمكنت من اعتراض الكثير من هذه الصواريخ.

كلمات دالة:قصف اسرائيليقطاع غزةحركة حماس

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