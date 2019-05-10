شهيد و30 جريحا بنيران اسرائيلية خلال مسيرات العودة بغزة

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بالرصاص واصابت نحو 30 اخرين الجمعة خلال مسيرات العودة الأسبوعية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات فتحت النار عندما اقترب بعض المحتجين من السياج الحدودي المحصن مشيرة إلى أن عدد المحتجين الفلسطينيين بلغ نحو ستة آلاف.

ويزور وفد أمني مصري القطاع لدعم التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة وفي مقدمتها حركة حماس.

وجاءت الزيارة بعد تصعيد في القتال مطلع الأسبوع قتل فيه 29 فلسطينيا أكثر من نصفهم مدنيون إضافة إلى أربعة مدنيين إسرائيليين.

ويطالب المحتجون بإنهاء القيود التي تفرضها إسرائيل على القطاع. كما يريدون أيضا أن يكون للفلسطينيين حق العودة إلى الأرض التي فرت منها أسرهم أو أُجبرت على الفرار منها أثناء قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وتعتبر إسرائيل الاحتجاجات ستارا لشن هجمات عبر الحدود ومحاولة من حماس لصرف الانتباه عن مشكلات تواجهها في إدارة قطاع غزة.

وطبقا لمسؤولي الصحة في غزة فإن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 200 من أبناء القطاع منذ أن بدأت "مسيرة العودة الكبرى" في 30 مارس آذار من العام الماضي. وقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني.